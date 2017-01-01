خالفت إدارة مرور العاصمة المقدسة سائق إحدى مركبات ساهر، بعد أن رصدته وهو يقف في مكان غير نظامي مخالفًا بذلك التعليمات الصادرة بأماكن وقوف مركبات الرصد الآلي ساهر؛ لتكون بارزة وواضحة، وليست متخفية.
أفراد إحدى دوريات المرور أثناء عملهم المعتاد في الدائري الرابع مساء أمس لاحظوا إحدى مركبات ساهر وهي تقف خلف الصبات الملاصقة للطريق الدائري الرابع؛ فوجه مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة بتطبيق النظام بحق قائد مركبة الرصد الآلي ساهر، وتحرير مخالفة وقوف غير نظامي، مع أخذ الإقرار والتعهد عليه بعدم الوقوف في مثل هذه الأماكن المتخفية، وتغيير موقعه..بحسب مزمز
- فضلاً عن البدل النقدي.. هذا ما سيقدمه حساب المواطن في المستقبل للمستفيدين
- المغامسي: لا تتم مصالح الناس دينيًّا ودنيويًّا إلا بالبيعة لولي الأمر
- أبرز 10 قرارات ملكية صدرت خلال 2016
- محكمة الأمور المستعجلة المصرية تؤيد وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير
- تعرّف إلى مصير الوزراء المعفيين من الحكومة السعودية
- مصادر: العسكريون والمتقاعدون مشمولون بالاستفادة من “حساب المواطن”
- هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على ملاحظات الشورى: كلامكم وجيه وسنصحح الوضع
- البدء في تعيين سعوديات للعمل في الـ”كاونترات” بمطارات المملكة
- الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
- اتفاق بين النقل والمرور للسماح للمواطنين بنقل الركاب بسياراتهم الخاصة