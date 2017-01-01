في هذا التقرير نرصد لكم عدداً من أهم اللقطات لأبرز الوقائع خلال العام بحسب موقع أخبار 24.
1- من جنازة الملاكم الشهير محمد علي كلاي، يونيو.
2- شعب تايلاند يودع ملكه بوميبول ادوليدج، أكتوبر.
3- صينية تجلس على أنقاض بيتها بعد إعصار نيبارتاك، يوليو.
4- طائرة الرئيس الأمريكي في هافانا عاصمة كوبا لأول مرة منذ 88 عامًا، مارس.
5- نعامة تركض هاربة من حرائق كاليفورنيا الأمريكية، يونيو.
6- ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق يغادر مقر عمله تاركا المنصب لتيريزا ماي، يوليو.
7- جثة من حادث دهس شاحنة للمارة في “نيس” الفرنسية، والذي قتل فيه 86 شخصًا، يوليو.
8- وفاة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو عن عمر يناهز 90 عامًا، نوفمبر.
9- انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، نوفمبر.
10- أطفال من أسر اللاجئين في أحد الملاجئ اليونانية، مارس.
11- أحد الأطفال حديث الولادة مصاب بفيروس زيكا، فبراير.
12- إحدى مؤيدات هيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية، والتي خسرت أمام ترامب، نوفمبر.
13- باراك أوباما ومسؤولو البيت الأبيض يحتفلون بعيد الشكر ومعهم الديك الرومي، مع قرب مغادرة البيت الأبيض، نوفمبر.
14- العداء الجاميكي بولت يفوز كالعادة بسباق 100 متر، أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، أغسطس.
15- نظرة تائهة من الطفل السوري عمران عقب إخراجه من تحت أنقاض منزله في حلب، أغسطس.
16- شاب تركي يضع نفسه أمام دبابة ليمنعها من التقدم في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، يوليو.
17- جماهير فريق تشابيكوينسي البرازيلي يودعون لاعبي الفريق الذين قضوا في سقوط الطائرة التي كانت تقلهم، في كولومبيا، ديسمبر.
18- منزل في حلب السورية بعد تعرضه للدمار، أكتوبر.
19- القمر العملاق يظهر بعد غياب 68 عامًا، نوفمبر.
20- ضابط الشرطة التركي “مولود مرت ألطن طاش”، الذي أطلق النار على السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، فأرداه قتيلًا، ديسمبر.