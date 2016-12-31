قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة “الأمور المستعجلة” القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير” الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن “خيري عبد الفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري..بحسب مزمز
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي – حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وحددت المحكمة الإدارية العليا، ١٦ يناير المقبل، الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم “مصرية تيران وصنافير”.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
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