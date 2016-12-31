أصدرت إدارة مكافحة الإرهاب في إسرائيل الجمعة تحذيرا بشأن السفر إلى الهند، مشيرة إلى تهديد فوري من هجمات ضد أهداف غربية وسياحية، وبصفة خاصة في جنوب غرب البلاد.
وجاء في التحذير: “يجب التشديد بشكل خاص على فعاليات في الأيام المقبلة مرتبطة بحفلات شاطئية، وفي الملاهي بمناسبة العام الجديد حيث سيكون تركز السياح كبيرا”.
وأوصى البيان بأن يتجنب السياح المشاركة في مثل هذه الحفلات. كما طالب الأسر في إسرائيل بالاتصال بأقاربهم في الهند وإبلاغهم بالتهديد.
وإضافة إلى ذلك أوصى البيان بتجنب الأسواق والمهرجانات ومناطق التسوق المزدحمة. ونشر التحذير على غير العادة مساء الجمعة في إسرائيل بعد بداية عطلة السبت عند اليهود، حيث تتوقف المكاتب الحكومية عن العمل.
ولم تذكر الإدارة الدافع وراء التحذير.
وفي 2012 أصيبت زوجة دبلوماسي إسرائيلي يعمل في الهند وسائقها وشخصان آخران في هجوم بقنبلة على سيارتها. وترتبط إسرائيل والهند بعلاقات عسكرية وثيقة.