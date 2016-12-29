- الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
- اتفاق بين النقل والمرور للسماح للمواطنين بنقل الركاب بسياراتهم الخاصة
- ولي ولي العهد يزور سلطنة عمان خلال أسابيع تمهيدًا لزيارة خادم الحرمين
- الشورى يرفض إضافة رغبة السائق التبرع بأعضائه إلى رخصة القيادة
- بنوك سعودية تتسبب في أزمات مالية للموظفين.. ويطالبون النقد بالتدخل
- رسمياً.. عمان تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الاٍرهاب بقيادة المملكة
- العدل تصدر بيانا ترد فيه على مزاعم صحيفة محلية حول تراجع أداء المحاكم
- هيئة الترفيه: مزايين الإبل ليست مستثناة من خططنا خلال الفترة المقبلة
- إيقاف بدل النقل خلال الإجازات.. وإعلان العطلة النصفية
- مرور مكة يكشف عن 6 فئات يسمح بدخول سياراتهم الحرم المكي في أوقات المنع
الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.