وقعت هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور على اتفاق يتم بموجبه السماح للمواطنين بالعمل بمركباتهم الخاصة في نشاط نقل الركاب بأجر، والمعروف بـ”الكدادة”.
وقالت وزارة النقل إن الاتفاق تضمن ضرورة تسجيل وارتباط صاحب المركبة بواحدة من المنشآت العاملة في مجال توجيه المركبات، والمعتمدة من قبل الوزارة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وأوضحت أنها أصدرت شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة، من أجل ضبط وتنظيم العمل في هذا النشاط.
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