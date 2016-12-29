رفض مجلس الشورى الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من نظام المرور تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته.
ورأى المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح الذي تقدم به عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم، وعضوا المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق.
وبرر المجلس رفضه للمقترح بأنه ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، مشيراً إلى أن ذلك يتم دون الحاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور..بحسب مزمز
وكان المجلس قد رفع إلى هيئة كبار العلماء لاستطلاع رأيها حول مشروعية إضافة الرغبة بالتبرع بالأعضاء من عدمه لرخصة القيادة، وقالت مصادر إن الهيئة ردت بعدم صحة المشروع.
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