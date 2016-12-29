رفعت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقوبة الشبان الثلاثة المتعرين بالسجن لمدة عام و200 جلدة لكل منهم، بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية بمدينة الدمام حكماً ابتدائياً عليهم يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر و200 جلدة مفرقة على 50 جلدة تنفذ في كورنيش الدمام، وذلك بعد توجيه تهمة إزعاج الآخرين ومخالفة الآداب الشرعية والعامة.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على ثلاثة شبان في شهر أبريل الماضي؛ حيث كانوا يتجولون في كورنيش الدمام شبه عراة، وذلك بعد مرور ساعات على تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر ممارساتهم المخلة بالآداب؛ حيث كان الشبان الثلاثة يقودون دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل في أحد المواقع بمدينة الدمام وبملابس مخلة بالآداب.
وأظهرت الصور ثلاثة شبان شبه عراة وهم يتبسمون ويقومون بحركات غير أخلاقية باستهتار كبير، غير مبالين بوجودهم في مكان عام وفي أحد أكثر الأماكن السياحية في الدمام التي عادة ما تشهد زحاماً كبيراً خلال العطل الأسبوعية، كما تعمد الشبان مضايقة المارة رجالاً ونساء بحركاتهم الاستعراضية، وبخاصة أثناء قيادتهم للدراجة النارية في الشوارع القريبة من الكورنيش؛ ما دفع الحاضرين إلى الاتصال بالجهات الأمنية للإبلاغ عنهم.
وحظي المقطع بانتشار كبير، فيما أنشأ مغردون وسماً على “تويتر” تناقلوا فيه الصور ومقطع الفيديو، مطالبين بسرعة القبض على الشبان بحجة مخالفتهم للذوق العام وارتكاب جريمة أخلاقية.
من جهة أخرى طالب شقيق اثنين من المتهمين بالقضية الجهات المختصة بأن تنفذ العقوبة على كافة أطراف القضية وأن لا يستثنى أحد من ذلك.
وقال المواطن “يحيى حسين”: إن اثنين من أشقائه المتهمين بالقضية موقوفان منذ بداية القضية في شهر أبريل الماضي، إلا أن الطرف الثالث لم ينفذ العقوبة حتى الآن، ولم يوقف بالسجن، مطالباً الجهات ذات الاختصاص بأن ينفذ الطرف الثالث العقوبة المقررة عليه شرعاً والصادرة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لصحيفة سبق.
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