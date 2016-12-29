تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رسالة خطية من أخيه معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان.
وقد نقل الرسالة السفير العُماني في المملكة، وحملت رسالة معاليه إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وقد ثمن سموه هذا الموقف وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بحسب صحيفة سبق.
الجدير بالذكر أن سلطة عمان تعد الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب..
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