كان 2016 هو العام الذي أدرك فيه موقع فيسبوك التهديد الذي يشكله سناب شات على صميم عمله، وبدأ بلا هوادة تقليد ميزات التطبيق الأساسية.
وهو الأمر المنطقي نظراً لأن فيسبوك حاول شراء سناب شات عام 2013 دون جدوى؛ إذ رفض إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي عرضاً بقيمة 3 مليارات دولار من مارك زوكربيرغ.
والنتيجة هي أن إنستغرام، وماسنجر؛ تطبيق فيسبوك الرئيسي، وحتى واتساب صارت تبدو أشبه بسناب شات مما كانت عليه قبل سنة واحدة، وذلك بحسب ما أورده موقع Business Insider.
كما يعتقد زوكربيرغ الآن بأن مستقبل تواصل الناس من خلال فيسبوك سيكون من خلال الكاميرا – وهو المفهوم الذي ابتكره سناب شات.
وفيما يلي جميع الطرق التي قلد بها فيسبوك سناب شات في 2016:
جاءت الإشارة الأولى على أن فيسبوك يخوض منطقة سناب شات، في شهر مارس/آذار عندما حصل التطبيق على خاصية MSQRD، التي تُتيح لك التقاط الصور بتأثيرات مضحكة، على غرار التأثيرات الفريدة الموجود في سناب شات والتي تُسمى “العدسات أو lenses”.
ثم أضاف فيسبوك رموز استجابة سريعة (QR codes) قابلة للمسح إلى الحسابات الشخصية على تطبيق ماسنجر، شبيهة بالموجودة في سناب شات، وذلك في شهر أبريل.
وبعد ذلك أُضيفت الرسائل المختفية كتجربة على الماسنجر في مايو –وهي خاصية لم تُفعلِّها فيسبوك على صعيد عالمي بعد-.
الكاميرا هي المحرك الأساسي. فيما بلغ هجوم فيسبوك على سناب شات ذروته بصيحة أطلقها مارك زوكربيرغ أمام موظفيه خلال اجتماع شامل في فصل الصيف.
إذ قال زوكربيرغ خلال اجتماع مع موظفي فيسبوك خلال فصل الصيف “الكاميرا هي المحرك الأساسي”، وفقاً لأحد المطلعين على الاجتماع.
كان هذا التصريح بمثابة إيماءة واضحة لسناب شات، الذي أعاد تسمية نفسه مؤخراً باسم Snap Inc.، شركة للكاميرا”، ولكنه منذ اليوم الأول أعطى الأولوية للرسائل والصور والفيديو في التطبيق الخاص به.
وأوضح زوكربيرغ، خلال اجتماع الأرباح الفصلية لفيسبوك في أكتوبر، أن فيسبوك يرى الآن الكاميرا باعتبارها الطريقة المستقبلية التي سيتواصل بها الناس.
وأضاف، “في معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي اليوم، لا يزال مربع كتابة النصوص هو الطريقة المعتادة التي نتواصل بها.. قريباً، نؤمن بأن الكاميرا ستكون هي الطريقة الرئيسية للمشاركة والتواصل”.
إنستغرام يُقلد سناب شات
أما الهجوم الأكبر من فيسبوك على سناب شات فجاء في أغسطس عندما قلد إنستغرام هيئة “القصة” story الفريدة الموجودة في سناب شات.
ففي أغسطس الماضي، كشف إنستغرام النقاب عن خاصية “القصص”، وهي تقليد شبه كامل لخاصية القصص الفريدة الموجودة لدى سناب شات، والتي تمكنك من إضافة الصور ومقاطع الفيديو لملفك الخاص، لتختفي بعد 24 ساعة.
كانت تلك الخاصية استنساخاً صارخاً لسناب شات حتى أن كيفن سيستروم الرئيس التنفيذي لإنستغرام، قال لموقع TechCrunch “إنهم -سناب شات- يستحقون كل الثناء”.
وقال: “عندما تكون مُبتكراً، فهذا رائع، تماماً مثلما يستحق إنستغرام كل الثناء في جلبه لخاصية التأثيرات إلى الواجهة. لا يتعلق الأمر بمن اخترع شيئاً ما، بل يتعلق بالشكل، وكيف تأخذه إلى إحدى الشبكات وتضع بصمتك الخاصة عليه”.
وقد نجحت عملية تبني هذه الخاصية، إذ يستعرض الآن قصص إنستغرام أكثر من 100 مليون شخص يومياً.
إضافات مميزة لخصائص سناب شات المُقلدة
واصل إنستغرام إضافة الخصائص الجديدة لخاصية القصص، وبعضها يختلف عن تلك الموجودة في سناب شات.
فعلى سبيل المثال، أضاف التطبيق الذي يمتلكه فيسبوك، الرسائل المجمعة قبل أن يقوم سناب شات بذلك، ولكنه لم يُطلق بعد نسخته الخاصة من خاصية geofilters التي تُميز سناب شات أو خاصية عدسات الوجه.
كما يتيح إنستغرام لمستخدميه التقاط مقاطع فيديو مباشرة وإضافتها إلى قصصهم، وهي ميزة ليست موجودة بعد في سناب شات.
فيسبوك يُدرج خاصية Story تقليدًا لسناب شات
في أكتوبر، أعلن فيسبوك عن واجهة مجددة تماماً للكاميرا في التطبيق الرئيسي، يمكنها إرسال صور شخصية مضحكة تختفي بعد 24 ساعة.
أُطلق هذا الاختبار، الذي دعاه فيسبوك ببساطة “الكاميرا الجديدة”، في أيرلندا قبل تعميمه على الجميع.
ومثل سناب شات، تتضمن كاميرا فيسبوك الجديدة العشرات من التأثيرات الخاصة بما فيها -أقنعة حقيقية للصور، تبدو متطابقة تقريباً مع عدسات سناب شات.
إذ سيفتح زر الكاميرا الموجود في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية، الواجهة الجديدة، ويُظهر السحب إلى اليمين من الصفحة الرئيسية رسائل الصور ومقاطع الفيديو المباشرة مع الأصدقاء.
فيسبوك يجرب خصائص للكاميرا مشابهة لسناب شات على واتساب
بدأ فيسبوك بهدوء في تجربة رسائل الكاميرا في تطبيق واتساب خريف هذا العام، ومنذ ذلك الحين أضاف المزيد من الأدوات مثل الملصقات التعبيرية والقدرة على الرسم في الرسائل مثل سناب شات.
كما قلد فيسبوك سناب شات في خاصية geofilters وأقنعة الصورة الشخصية في لقطات الفيديو المباشرة.
إذ يمكن لمستخدمي فيسبوك في دول معينة عمل إطارات خاصة للكاميرا، يمكن للآخرين تركيبها على الصور وإضافتها إلى الصور الشخصية الخاصة بهم. وهي تعمل تقريباً مثل geofilters الموجود في سناب شات.
يستخدم فيسبوك خاصية MSQRD فيما يُسمى “أقنعة” الصورة الشخصية للقطات الفيديو المباشرة، والتي تعمل مثل العدسات المضحكة في سناب شات.
فيسبوك يقلد سناب شات عبر تطبيق الماسنجر
بعد اختبار تلك الميزة في عدد من البلدان، قدم تطبيق ماسنجر واجهة جديدة للكاميرا في ديسمبر، مشجعاً الناس على إرسال الرسائل المصورة والفيديو مثل سناب شات.
تقليد فيسبوك لا يؤثر على نمو سناب شات
بينما لا يمثل عدد مستخدمي سناب شات البالغ 150 مليوناً سوى قطرة صغيرة بالنسبة لعدد مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 1.8 مليار، إلا أن سناب شات لديه شيء يجعل فيسبوك محقاً في خوفه، وهو قوة الدفع.
كان سناب شات هو التطبيق الأكثر تحميلاً على App Store في 2016، فيما تستعد شركته الأم Snap Inc الآن لطرح اكتتاب أولي عام بقيمة 25 مليون دولار، مطلع العام المقبل.
كما تفرعت شركة Snap وبدأت بيع الأجهزة مع إطلاقها مثل نظارات لعدسات الكاميرا، وقد أنشأت بالفعل شراكات لسنوات متعددة مع علامات تجارية مثل تيرنر Turner وديزني لخلق عروض أصلية لقسم الاكتشاف Discover الموجود في التطبيق (وهي استراتيجية أخرى بدأ فيسبوك في تبنيها أيضاً).
يمثل سناب شات تهديداً وجودياً لفيسبوك لأنه نجح في إعادة تعريف الكيفية التي يتشارك بها الناس من خلال الصور ومقاطع الفيديو.
وهكذا، قضى فيسبوك عام 2016 معترفاً بأن طريقة سناب شات البصرية في التواصل هي مستقبل الشبكات الاجتماعية. في عام 2017، سيحاول فيسبوك على الأرجح إثبات قدرته على هزيمة سناب شات في منطقته.