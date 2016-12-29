كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض تنظر غداً (الخميس) في محاكمة 4 محتسبين، وذلك على خلفية مشاركتهم في عدة تجمعات احتجاجية، من ضمنها اعتصام أمام الديوان الملكي قبل 3 سنوات تقريبا، وتجمعات مناصحة في معرض الرياض للكتاب.
وأوضحت بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” أن من بين المتهمين الأربعة داعية وباحثا شرعيا بإدارة التوعية والتوجيه بهيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر سابقا، وقاد على مدار 8 سنوات عدة تجمعات احتسابية في معرض الكتاب ومهرجان الجنادرية، إضافة إلى تجمعات لمناصحة الوزراء.
وأضافت أن من بينهم أيضا، مغردا شهيرا في موقع “تويتر”، ومن ضمن التهم الموجهة للمغرد، نشره تغريدات اتهم فيها الدولة السعودية بإعدام 47 شخصا لإرضاء أمريكا، واصفا بعضهم بالمشايخ. كما اتهمها بالتضييق على العلماء وإسكاتهم محاباة لليبراليين، بحسب تعبيره.
كما ضم حسابه عددا من التغريدات التي حملت اتهامات للحكومة، إضافة إلى مطالبته في إحدى التغريدات باستتابة “لجين الهذلول” وقتلها بحد الردة. كما شارك في هاشتاق على “تويتر” بعنوان “ليلة البصق على سلفي وناصر القصبي”، معتبرا مشاركته بالبصق على القصبي وبرنامجه احتسابا للأجر وتقربا إلى الله.
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