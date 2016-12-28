عبر الداعية الشيخ عادل الكلباني عن حبه للسيد المسيح، بطريقته الخاصة، حيث شارك في التغريد عبر وسم “هل يحب المسلمون يسوع؟” مستخدماً اللغة الإنجليزية ترجمتها: نحن نحب المسيح الذي كان ميلاده معجزة ، فهو كلمة الله، “كن” ، فكان مثالاً للشرف في حياته وما بعدها”..بحسب مزمز
وجاء نص تغريدة الكلباني : “We love Jesus who was miracuously conceived by a single word from God: “be”; a man of .honor in this life and the next ”وكان وسمًا باللغة الإنجليزية باسم “#Do_Muslims_Love_Jesus” قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر خلاله المواطنين والدعاة في المملكة والعالم العربي عن حبهم للمسيح.
We love Jesus who was miracuously conceived by a single word from God: “be”; a man of honor in this life and the next #Do_Muslims_Love_Jesus