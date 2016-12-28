أكدت الهيئة العامة للترفيه أن فعاليات مزايين الإبل ليست مستثناة أو مستبعدة من خططها خلال الفترة المقبلة.
وقال المدير التنفيذي للهيئة عمرو المدني، وفقاً لصحيفة “الوطن” إنهم يدرسون كل الخيارات والفعاليات المرغوبة من قبل المجتمع بشكل جيد حتى يتم تفعيلها والاستفادة منها.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه عقدت قبل أيام ورشة عمل للنقاش حول خططها المستقبلية وبحث المعوقات والحلول، وقد حضرها 130 مستثمراً ومهتماً بصناعة الترفيه، وكانت صالات السينما والحفلات الموسيقية في مقدمة المطالب التي عرضها المستثمرون.
- العدل تصدر بيانا ترد فيه على مزاعم صحيفة محلية حول تراجع أداء المحاكم
- هيئة الترفيه: مزايين الإبل ليست مستثناة من خططنا خلال الفترة المقبلة
- إيقاف بدل النقل خلال الإجازات.. وإعلان العطلة النصفية
- مرور مكة يكشف عن 6 فئات يسمح بدخول سياراتهم الحرم المكي في أوقات المنع
- قضية رافعة الحرم: مهندس يدلي بـ إعترافات مثيرة.. ويفجّر مفاجأة!
- السعوديون يضمدون جراح إخوانهم السوريين بأكثر من 143 مليون ريال
- التعليم تُقر برنامج نقل 6 آلاف معلمة في المناطق النائية
- إلغاء جواز السفر عند التأخر عن استلامه بعد 90 يوماً
- تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين تحت مسمى مستفيد
- النقد تكشف أسباب غياب العملة الجديدة عن بعض الصرافات