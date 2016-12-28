ذكرت مصادر صحفية أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة صادقت على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بحق امرأتين، بعد توجيه اتهام لهما بممارسة الرذيلة، بعد أن تم القبض عليهما إثر كمين مُحكم، نفذته الجهات المعنية بمحافظة جدة، وذلك بعدما استجابت المحكمة الجزائية للملاحظات الصادرة على الحكم؛ إذ كان الحكم في المرحلة الأولى سنة بحق كل منهما، ولاحظت محكمة الاستئناف أن الحكم لا يتوافق مع حجم الجريمة بالرغم من أن المدعي العام عجز عن إحضار البينة المؤصلة؛ لتصدر المحكمة الجزائية حكمًا بالسجن سنتَيْن لكل منهما.
وبحسب موقع “سبق” بررت المحكمة عدم الجَلد للمدانة الأولى بإصابتها بمرض السرطان، وعدم تحمُّلها الجلد، كما رأت المحكمة إبعادها عن البلاد فورًا حال انتهاء محكوميتها، ومنعها من الدخول للمملكة مرة أخرى.
وكانت إحدى المدانتَيْن قد توجهت لشاب بأحد الأسواق، وبعد الحديث المتبادل أفادت بإمكانها توفير سهرة ماجنة؛ ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بدورها بإعداد كمين مُحكم، نتج منه القبض على امرأتَيْن داخل أحد المواقع بجوار شارع التحلية؛ وتمت إحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم للمحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها في هذه القضية.
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