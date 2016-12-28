أضافت الإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة فئتين يسمح بدخول سياراتهم إلى المنطقة المركزية هم الأئمة والمؤذنين، وذلك حتى في الأوقات التي يمنع فيها دخول السيارات إلى الحرم، ليصبح عدد الفئات المسموح لها 6 فئات.
وقال المتحدث باسم مرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري: “إن مركبات الأئمة والمؤذنين لن تمنع من دخول المنطقة المركزية للحرم في حال إغلاق الطرق، ليكون إجمالي عدد الفئات المسموح بدخول سياراتهم 6 فئات” ، وفقاً لموقع عين اليوم .
وكانت إدارة المرور قد حددت أوقاتًا عدة يمنع فيها دخول السيارات إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم العمرة، لتجنيب مزاحمة الزوار والمعتمرين، وإتاحة الفرصة للتدفقات البشرية القادمة من الفنادق الواقعة في مركزية الحرم.
وذكرت أن أوقات حظر دخول المركبات إلى المناطق المتصلة بساحات المسجد الحرام تبدأ قبل دخول أوقات الصلوات بنصف ساعة؛ لإتاحة أكبر قدر ممكن من المساحات للزوار والمعتمرين المشاة.
6 فئات يسمح بدخول سياراتهم:
– أئمة ومؤذني المسجد الحرام
– حمل الجنائز
– الإسعاف
– آليات الدفاع المدني والمساندة
– الآليات الخاصة بمشروعات الحرم
– ذوو الاحتياجات الخاصة.