أكد المتحدث الإعلامي بتعليم بيشة إبراهيم الشمراني، مساء أمس الثلاثاء، أن الجهات الأمنية قبضت على الطالب مُطلق النار من رشاش على إحدى المدارس بمحافظة تثليث وآخرين شاركوا في مشاجرة جماعية.
وأوضح الشمراني، أن المشاجرة الجماعية وقعت أمس بين مجموعة من الطلاب بالمدرسة، وأنه عقب خروج الطالب من المدرسة أطلق النار على مبنى المدرسة ومنسوبيها، مؤكداً أنه لم يصَب أحدٌ بأذى.
وأكد أن الجهات الأمنية تحفظت على الطالب ومتورطين آخرين شاركوا في المشاجرة، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة الملابسات..بحسب مزمز
وكان مقطع فيديو تم تداوله على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طالباً وهو يمسك رشاشاً قبل أن يتمكن معلم بمساعدة آخرين من سحبه من يد الطالب، فيما تدخل طالب آخر وانتزعه بالقوة ويهدد به المعلمين الذين تواجدوا في المكتب حسبما ظهر في المقطع.
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