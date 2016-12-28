أنقذ مواطن رقبة مقيم هندي كان قد قتل مواطناً آخر بمنطقة نجران من القصاص، حيث تدخل لإقناع أولياء الدم بالتنازل، وتكفل بدفع الدية البالغة 1.3 مليون ريال.
وكان العامل الهندي ويدعى شيابور لمبادري يعمل قبل ثماني سنوات بإحدى المزارع بمنطقة نجران، وأقدم حينها على قتل مواطن بعد مشاجرة نشبت بينهما، وظل في السجن طوال هذه المدة في انتظار تنفيذ حكم القصاص بحقه..بحسب مزمز
ومع اقتراب تنفيذ الحكم في الجاني، تدخل رجل الأعمال عوض بن قريعة اليامي واستطاع إقناع أولياء الدم بالتنازل، وعرض عليهم مبلغ 1.3 مليون ريال من ماله الخاص، مقابل التنازل والعفو عن الجاني.
وأوضحت مصادر أنه تم تصديق التنازل في المحكمة تمهيداً لإطلاق سراح المتهم، فيما سلط الإعلام الهندي الضوء على القضية وأشاد بإنسانية رجل الأعمال السعودي لإنقاذه المقيم الهندي من القصاص.
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