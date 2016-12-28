أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية، من خلال شركة تطوير للنقل.
وأوضح الوزير، مساء الثلاثاء (27 ديسمبر 2016)، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن البرنامج يسعى إلى تخفيف معاناة المعلمات المغتربات.
وأضاف أن البرنامج يستهدف توفير نقل مناسب وأكثر أمنًا لحوالي 6 آلاف معلمة، على أن تعلن شركة تطوير للنقل الأسبوع القادم تفاصيل أوسع عن البرنامج.
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