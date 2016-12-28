أصيب مواطن في منطقة جازان، الثلاثاء، نتيجة سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على الطوال. وقال مراسل “الإخبارية”: إنّ مواطناً أصيب في محافظة الطوال نتيجة سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية..بحسب مزمز
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