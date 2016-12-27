حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” كمية النقود التي يمكن صرفها للفرد يومياً من العملة الجديدة التي بدأ طرحها أمس الإثنين، حيث وضعت حداً أعلى للمبالغ التي يمكن صرفها للفرد بما لا يزيد على 3215 ريالاً.
وأتاحت المؤسسة وفقاً لـ”عكاظ” للأفراد إمكانية الحصول على خمس قطع معدنية كحد أعلى من فئة الريالين أي صرف ما لا يزيد على 10 ريالات، والحصول على 5 قطع معدنية من فئة الريال أي 5 ريالات.
كما وضعت حداً أعلى لطلب صرف كلٍّ من فئات (5 و10) ريالات بما قيمته 100 ريال للفئة الواحدة، بينما رفعت سقف الحد الأعلى إلى 1000 ريال لصرف كلٍّ من فئات (50، 100، 500) ريال بالعملة الجديدة.
وكانت مؤسسة النقد أعلنت الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي عن الإصدار السادس من العملة السعودية، وطرحتها للتداول يوم أمس.