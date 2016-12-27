ذكرت مصادر صحيفة إنه سيتم مستقبلاً تسجيل عدادات الكهرباء باسم مستأجر العقار أو السكن، تحت مسمى “مستفيد” طوال فترة الإيجار، على غرار نظام “تم” الخاص بتأجير السيارات.
ووفقا لصحيفة “المدينة” سيتم تفعيل ذلك ضمن خدمة “إيجار” الجديدة التي تعتزم وزارة الإسكان تطبيقها لتقدير المعونة الحكومية، مضيفة أن العداد سيكون باسم المستفيد وهو المستأجر وسيوقف بمجرد إخلاء السكن.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن انتهائها من الربط الإلكتروني مع وزارتي التجارة والعدل ومركز المعلومات الوطني، ويجري العمل حالياً على الربط مع وزارة العمل والبريد السعودي وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.
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