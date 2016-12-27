بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، بالتحقيق في قضية تحايل مسؤول في صحة جازان على الأنظمة، وتقاضيه رواتب تصل إلى ربع مليون ريال في سنة مالية واحدة، وحصوله على إجازة قدرها 6 أشهر.
وأوقفت الجهات المختصة وفقا لصحيفة “عكاظ”، صرف شيكات المبالغ المالية التي كان من المفترض أن يتقاضاها المسؤول أمس (الإثنين)، بالإضافة لإيقاف صرف شيكات جميع الموظفين على نظام “اللوكم”.
وكان المسؤول قد سجل اسمه ضمن المستفيدين من نظام “اللوكم”، وتعاقد مرتين بمسميين وظيفيين مختلفين عن تخصصه، أحدهما طبيب زائر والآخر استشاري صيدلي، على الرغم من عدم حصوله على شهادة الاستشاري المعتمدة من الهيئة الطبية السعودية.
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