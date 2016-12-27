وصف وزير الخارجية عادل الجبير الحشد الشعبي في العراق بـ”المؤسسة الطائفية”، التي تقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قاسم سليماني.
وقال الجبير إن الحشد الشعبي كما يعرف العالم مؤسسة طائفية بحتة، وهناك مجازر ارتكبت في مناطق في العراق وبالذات في الأنبار وغيرها من المناطق..بحسب المسار
وأضاف، الحشد الشعبي يقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قاسم سليماني، فمن المهم أن نؤيد الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب ومواجهة داعش بالذات، ولكن أيضا نؤيد وحدة العراق واستقلاله وعروبته ونحن ندعم كل الفئات العراقية ولا نفرق بين طائفة أو طائفة أخرى.
وأوضح الجبير “إذا أردنا أن يكون العراق موحدا ويكون هناك مساواة بين الأطياف المختلفة في المجتمع العراقي فلا مكان هناك لقوات طائفية مسلحة”.