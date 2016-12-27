زعم عالم فلك مصري، أن العديد من قادة دول العالم غير حقيقيين و”مستنسخين” عن الشخصيات الأصلية لهم، وفق قوله.
جاء ذلك خلال استضافة الفلكي أحمد شاهين في برنامج “صح النوم” على فضائية “إل بي سي”، زاعما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مستنسخ عن الشخصية الحقيقية”، مؤكدا أن بوتين توفي في آذار/ مارس الماضي.
وعند مطالبته بإعطاء دليل على كلامه حول بوتين، قال شاهين، إن هذا يعود لاختصاصه في “العلم الفسيولوجي والنفسي”.
وادعى شاهين بأن بوتين قتل مسموما، مضيفا بأن بعض زعماء العرب توفوا، والشخصيات الحالية “مستنسخة” عنهم”.
وكانت صحيفة بريطانية، نقلت عن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، أخبارا مشابهة، تفيد بأن بوتين قتل من قبل المخابرات الأمريكية عام 2014، وتم استبداله بشخص يشبهه تماما.
وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وفق ما ترجمته “عربي21” إن المشككين بشخصية بوتين تحدثوا عن بعض الأدلة التي تدعم نظريتهم، وهي التغيّرات التي ظهرت على شكل الرئيس الروسي وتلعثمه عندما يتحدث الألمانية، وطلاقه من زوجته.
يشار إلى أن الفلكي أحمد شاهين أثار جدلا بشكل واسع قبل أشهر، بتنبؤه باغتيال عبد الفتاح السيسي في القاهرة.