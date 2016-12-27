هاجم رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، التحكيم بعد خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد أمس بقوله: “وانت رايح كثر الفضايح”، في إشارة إلى لجنة الحكام، موضحًا أن حكم المباراة تلفظ بألفاظ يترفع عن ذكرها.
وقال لـ”برنامج أكشن يا دوري” إن حكم المباراة تركي الخضير كان مستفزًا، ويتعامل بحسب تاريخه. لافتًا إلى أن اللاعبين يشتكون من أسلوبه وكلماته التي لا يقولها حتى مراهق.
وألقى نواف بن سعد جزءًا من مسؤولية الخسارة على فريقه، موضحًا أنه لو قدم نصف مستواه لن يخسر، وقال: إن الضغط الذي أتى من الإعلام عن فوز الهلال مع الحكم المحلي استمر. وأكد أن الإعلام الهلالي لم يؤدِّ واجبه، وبيَّن أنه “كان يجب أن يكون هناك استثناء؛ لنتمكن من طلب حكام أجانب لهذه المباراة”.
وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، كان أبرزها إلغاء ركلة جزاء لنادي النصر بعد احتسابها.
وكانت المباراة قد انتهت بفوز نادي النصر على غريمه التقليدي نادي الهلال 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في نصف النهائي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
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