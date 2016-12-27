يعد هؤلاء الأشخاص أكثر مجموعة متنوعة من غريبي الأطوار الذين تجمعوا لأخذ صورة عائلية في مدينة ألباكركي، لكن هؤلاء الأشخاص في تلك الصورة المثيرة للدهشة، هم المسئوولون عن إنشاء مايكروسوفت.
ربما تكون ميّزت وجود بيل غيتس في شبابه في أسفل الصورة ناحية اليسار؟ انظر لذلك الرأس المليء بالشعر!!
التُقِطَت هذه الصورة مباشرةً قبل أن يغادر فريق شركة مايكروسوفت الناشئة -في ذلك الحين- من ولاية ألباكركي الأميركية إلى ولاية سياتل، حيث تجمع أفراد الفريق مرتدين بعضاً من أفضل ملابس أواخر السبعينيات، بحسب موقع Business Insider.
معظمنا يعرف ما الذي حل بالشخصين أسفل اليسار وأسفل اليمين في ركني الصورة- بيل غيتس وبول ألين، لكن ماذا عن البقية؟ هيا نتعرف عليهم!
بيل غيتس يهب المليارات التي ربحها من مايكروسوفت
يعرف جميعنا ما حدث مع هذا الرجل، إذ بنى بيل غيتس شركة مايكروسوفت وأسسها من العدم، لتصبح أكثر الشركات التكنولوجية قيمةً في العالم.
وجمع ثروة طائلة خلال رحلته، ولكنه يقوم الآن بالتبرع بها لكافة أنواع الأعمال الخيرية عبر مؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية.
آندريا لويس – كاتبة للقصص الخيالية وصحفية مستقلة
كانت آندريا لويس الشخص الوحيد في الشركة من ألباكركي. إذ عملت كاتبة تقنية لمايكروسوفت، مما يعني أنها كتبت وثائق تشرح برنامج مايكروسوفت.
فيما تركت مايكروسوفت عام 1983، لتصبح أخيراً صحفية مستقلة وكاتبة للقصص الخيالية. وبفضل مساهمتها خلال انضمامها مايكروسوفت، يقدَر صافي ثروتها بـ2 مليون دولار، وفقاً لأسوشيتد برس.
قاضت ماريا وود مايكروسوفت بعد عامين من الإنشاء
كانت ماريا وود أمينة سر مايكروسوفت، وتزوجت من أحد موظفي مايكروسوفت الأوائل في الصورة. ثم غادرت الشركة بعد عامين فقط من التقاط الصورة، وقاضتها بتهمة التمييز الجنسي.
مايكروسوفت قامت بتسوية القضية. بعد ذلك، أما ماريا فقد ربَّت أطفالها وقامت ببعض الأعمال التطوعية.
بول ألين أنفق ملياراته على الفرق الرياضية والشركات الناشئة
يعد بول ألين أشهر شخص في المجموعة بعد بيل غيتس، فهو المؤسس الآخر لمايكروسوفت، كما يحتل المرتبة الـ21 في قائمة أغنى أغنياء العالم وفقاً لجريدة Forbes.
يملك ألين، بورتلاند تريل بليزرز(Portland Trailblazers)، وسياتل سيهوكس (Seatle Seahawks)، وهي واحدة من أكبر اليخوت في العالم، وغيرها الكثير.
لكن ليس لديه لحية مثيرة للإعجاب الآن.
بوب أورير يمتلك مزرعة ماشية
كان بوب أورير واحداً من أكبر الموظفين سناً في مايكروسوفت عند تأسيسها، إذ كان رئيساً لقسم الرياضيات ويرجع إليه الفضل في إعادة صياغة الكود في وحدة التعليمات البرمجية (DOS)، ووضعها في حواسيب IBM.
كما كان في وحدة مراقبة المهام في ناسا عندما هبطت الولايات المتحدة على القمر. غادر الشركة عام 1983، ثم عاد لمسقط رأسه في ولاية تكساس، وأنشأ بعضاً من مزارع المواشي
تُقدر ثروته الآن بـ 100 مليون دولار، فيما يرأس عدداً من مجالس إدارة عدد من الشركات المحلية.
بوب غرينبرغ ترك مايكروسوفت ليطور دُمى الأطفال
كان بوب غرينبرغ، الشاب الذي ربح مسابقة الاتصال ببرنامج إذاعي لالتقاط تلك الصورة للفريق.
ترك بوب مايكروسوفت عام 1981، بعد مساعدة الشركة في تطوير نسخة جديدة من لغة البرمجة الأولية (BASIC).
وعندما غادر الشركة، ذهب لمساعدة شركة عائلته، Coleco، لتطوير دمي الأطفال Cabage Patch Kids، التي أصبح لها صدى وشهرة واسعة.
قال بوب مؤخراً أنه يعمل على برنامج لدورات الغولف، فيما لا تزال لديه نفس تقسيمة الوجه المميزة.
مارك ماكدونالد غادر الشركة لأنها توسعت ثم عاد مرة أخرى
كان مارك ماكدونالد أول موظف بأجر في الشركة، وعندما غادر عام 1984، كان سبب رحيله هو أنه لا يعجبه نمو الشركة، وذهب بعد مغادرة مايكروسوفت، لشركة Asymetrix وهي شركة أخرى لبول ألين.
ثم ذهب لشركة سياتل للتصميمات Design Intelligence، التي اشترتها شركة مايكروسوفت عام 2000، لذا انتهى به الحال في مايكروسوفت! وفقاً لأسوشيتد برس، وقال أن ثروته أقل من مليون دولار.
بقي غوردن ليتوين في مايكروسوفت
ظل غوردن ليتوين مع الشركة حتى عام 1993، وهو صاحب أطول ثاني مدة قضاها موظف في الصورة بالشركة ( غيتس صاحب أطول مدة).
كان مبرمجاً في مايكروسوفت، واستقال عندما أراد استراحة من عمل الشركة الطاحن.
فيما يملك حاليًا مزرعة في أريزونا، وتبرع بالمال لبعض الأهداف البيئية. بينما تقدر ثروته بـ 20 مليون دولار، أو نحو ذلك.
أسس ستيف وود شركة Wireless Services Corp
ستيف وود هو زوج ماريا وود، التي غادرت مايكروسوفت في النهاية في ظل ظروف سيئة.
غادر ستيف مايكروسوفت عام 1980، لكنه عمل مع بول ألين على تأسيس بضعة شركات، إذ أسس شركة Wireless Services Corp عام 1996، وهي شركة مراسلة عبر الهاتف المحمول.
أُعيد تسمية الشركة لتصبح SinglePoint، وهو رئيس مجلس الإدارة الآن. فيما تقدر صافي ثروته هو وزوجته بحوالي 15 مليون دولار.
بوب والاس هوى عقاقير الهلوسة وأسس شركة برمجيات
يبدو أن بوب والاس كان أحد الموظفين الذين غادروا مايكروسوفت في وقت مبكر جداً. إذ أنفق المال والوقت في أبحاث عن عقاقير الهلوسة بعد مغادرته الشركة.
كما أسس شركة برمجيات تدعى Quicksoft، ومات عام 2002 إثر إصابته بالالتهاب الرئوي.
جيم لين ينشئ شركة برمجيات
جيم لين، الذي عمل كمدير مشروع في مايكروسوف، غادرها عام 1985، وأوردت التقارير قوله أن مايكروسوفت “قضت على حماستي”.
وبدأ تأسيس شركة البرمجة الخاصة به، وعندما كان جيم في مايكروسوفت، ساعد في الشراكة المُبكرة مع شركة إنتل.
إليكم صورة أقرب للمجموعة من عام 1978.
وهذه صورة أخرى لهم من عام 2008، إذ جمعتهم مايكروسوفت معاً عندما رحل بيل غيتس من الشركة.