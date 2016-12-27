نشرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الطرق الرسمية للتبرع لصالح الحملة الشعبية التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين بدءا من يوم الثلاثاء.
وقالت الحملة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنه يمكن التبرع عبر الرسائل النصية، من خلال جميع شركات الاتصالات، مدرجة الأرقام والآلية في الصورة المضمنة بتغريدتها.
وأشارت الحملة إلى أن الحساب البنكي الوحيد الذي يتبع لها هو في بنك الأهلي، رقم آيبان sa2310000020188888000100، مؤكدة أنها لا تستقبل في الوقت الحالي التبرعات العينية، نظرا لكون الدول المستضيفة وضعت ضوابط لدخولها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بتنفيذ حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري، بدءا من يوم غد الثلاثاء، وتخصيص مائة مليون ريال لصالحها.
- الجبير: (الحشد) مؤسسة طائفية يقودها ضباط إيرانيون
- قبيل بدء الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري.. هذه هي طرق التبرع
- الإنذار المبكر: انخفاض الحرارة على 7 مناطق بدءًا من الثلاثاء
- حظر 200 كتاب بمعرض جدة الدولي.. والكتب السعودية الأرخص بـ 5 ريالات
- العمل: يحق للأعزب والأرملة الحصول على الدعم إذا توفر هذا الشرط
- الصحة توضح حقيقة تطبيق وصفة الدواء الإلكترونية والاستغناء عن الصيادلة
- تعرَّف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى تغيير باب الكعبة قبل 4 عقود
- حقائق مذهلة عن برج مكة: الأضخم في المساحة وساعته الأكبر عالمياً.. وهذا ما تخفيه قمّته
- مصادر: تحصيل الرسوم الجديدة على المرافقين مع تجديد الإقامة
- 2.5 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي يضافون آلياً لـ حساب المواطن.. والدولة تمنحهم الدعم الأكبر