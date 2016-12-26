كشفت مصادر أن وزارة الثقافة والإعلام عينت 45 مراقباً في معرض جدة الدولي للكتاب، للاطّلاع على قوائم الكتب المعروضة للبيع ومحتواها وأسعارها، مبينةً أن نسبة شراء الكتب خلال الدورة الحالية انخفضت عن الدورة السابقة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن إدارة الفسح والرقابة بالمعرض حظرت 200 كتاب، بينها كتابان عن جماعة الإخوان المسلمين، مشيرةً إلى أن الكتب السعودية هي الأرخص داخل المعرض؛ حيث يبلغ سعرها نحو 5 ريالات.
وبيّنت أن الكتب التي يتم سحبها من التداول غالباً تمس 3 محظورات، وهي الكتب التي تمس العقيدة، والكتب التي تريد أن تقوض الأمن في المملكة، والكتب المسيئة للمجتمع.
وسجلت المصادر ارتفاع أسعار الكتب بصورة كبيرة؛ بسبب عدم وضع اشتراطات على الأسعار من الجهات المختصة، موضحةً أن هناك ارتفاعاً في أسعار الإيجارات داخل المعرض تراوح بين 60 ألف ريال و14 ألف ريال لمدة 10 أيام.
- حظر 200 كتاب بمعرض جدة الدولي.. والكتب السعودية الأرخص بـ 5 ريالات
- العمل: يحق للأعزب والأرملة الحصول على الدعم إذا توفر هذا الشرط
- الصحة توضح حقيقة تطبيق وصفة الدواء الإلكترونية والاستغناء عن الصيادلة
- تعرَّف على السبب الحقيقي الذي أدى إلى تغيير باب الكعبة قبل 4 عقود
- حقائق مذهلة عن برج مكة: الأضخم في المساحة وساعته الأكبر عالمياً.. وهذا ما تخفيه قمّته
- مصادر: تحصيل الرسوم الجديدة على المرافقين مع تجديد الإقامة
- 2.5 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي يضافون آلياً لـ حساب المواطن.. والدولة تمنحهم الدعم الأكبر
- وزير المالية: سنكشف أرقام الميزانية دورياً.. والعجز سيختفي في عام 2018
- مواطن ينفعل على وزير الصحة: أنت تمثل سلمان بن عبدالعزيز.. والربيعة مبتسماً: أبشر -فيديو
- المتهمون في رافعة الحرم ينتظرون البراءة بعد دفعهم بمصطلحات إنجليزية كـ Act of God