أفصحت وثائق حكومية عن تحايل مسؤول في صحة جازان على الأنظمة، وتقاضيه رواتب تصل إلى ربع مليون ريال في سنة مالية واحدة، وحصوله على إجازة قدرها 6 أشهر.
وكشفت الوثائق وفقاً لـ”عكاظ”، أن المسؤول سجّل اسمه ضمن المستفيدين من نظام “اللوكم”، وتعاقد مرتين بمسميين وظيفيين مختلفين عن تخصصه، أحدهما طبيب زائر والآخر استشاري صيدلي، على الرغم من عدم حصوله على شهادة الاستشاري المعتمدة من الهيئة الطبية السعودية.
ونظام “اللوكم” يعتبر عقداً مؤقتاً، الهدف منه استقطاب الكوادر الطبية المميزة والمؤهلة علمياً، لا سيما في التخصصات الدقيقة من الجامعات والمستشفيات المتقدمة؛ للعمل في المستشفيات الموجودة في المناطق.
وأشارت الوثائق إلى أن المسؤول سجّل اسمه ضمن العاملين المشمولين بالعقود المؤقتة، مع أن النظام لا يسمح لتخصصه بهذا التعاقد، فصرف رواتب 3 أشهر بإجمالي 144 ألف ريال، ثم تعاقد مرة أخرى وصرف رواتب 3 أشهر بصفته طبيباً زائراً بإجمالي 131 ألف ريال، رغم كونه موظفاً رسمياً بالمنطقة.
وبيّنت أن المسؤول تمتع بإجازة لمدة 6 أشهر في سنة واحدة، لافتة إلى أنه لم يمض على تكليفه بالعمل سوى عام واحد، براتب قدره 20 ألف ريال.
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