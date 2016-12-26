كشف مجلس التعاون الخليجي عن قرارا يسمح للمواطنين بتملك العقارات وفتح الشركات والدراسة والتنقل ببطاقة الهوية الوطنية دون قيود.
وجاء القرار عبر تغريدة لحساب مجلس التعاون الخليجي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” نصه: “يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقار وافتتاح فروع للشركات والدراسة في المدارس الحكومية في أي من دول المجلس، إضافة إلى التنقل بالبطاقة الذكية بين الدول الأعضاء دون قيود”.
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