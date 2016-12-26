عثرت شرطة محافظة جدة على صحفي فلسطيني يدعى وائل وهيب، متوفى داخل شقته؛ لتتحفظ على الجثمان في المستشفى، وتحيل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، وفقاً لـ”سبق”، أن الشرطة تلقت بلاغاً عن شخص وجد متوفى داخل منزله، وتبيّن من خلال المعاينة أنه مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر.
يذكر أن وائل وهيب عمل بعدة صحف محلية؛ من بينها “الوطن” و”المدينة” منذ سنوات، وأشارت أدلة الاستدلال الأولية إلى أن وفاته كانت طبيعية.
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