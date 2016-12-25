قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن الطائرة التي تحطمت جنوبي البلاد وعلى متنها 91 شخصا، كانت تقل أفراد فرقة موسيقية للمشاركة في احتفالات رأس السنة في قاعدة حميميم الجوية في سوريا.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن أفرادا من فرقة ألكسندروف الموسيقية، التابعة للجيش الروسي، كانت على متن الطائرة، وكانت تستعد للمشاركة في احتفالات رأس السنة في القاعدة العسكرية قرب اللاذقية.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 60 من أفراد فرقة الجيش الأحمر الموسيقية الشهيرة، كانوا على متن الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت في البحر الأسود صباح الأحد.
وتبين من لائحة الركاب والطاقم التي نشرتها الوزارة أن 64 من أعضاء فرقة ألكسندر الرسمية للجيش الروسي وقائدها فاليري خليلوف، كانوا على متن الطائرة التي كانت متجهة إلى سوريا لإحياء احتفالات الميلاد مع القوات الروسية.
وبالإضافة إلى الفرقة الموسيقية، التي لم تحدد الوزارة عدد أفرادها، كان على متن الطائرة -وهي من طراز توبوليف 154 وتابعة لوزارة الدفاع- 9 صحفيين وموظفون عسكريون.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم الطائرة بعد وقت وجيز على إقلاعها من مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية السورية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
وذكر مصدر أمني لوكالة “نوفوستي” الروسية أن الطائرة التي اختفت من على شاشات الرادارات بعد 20 دقيقة من إقلاعها تحطمت على الأرجح في جبال إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها حددت مكان سقوط الطائرة في البحر الأسود، قبالة منتجع سوتشي، وإنها أرسلت فرق إنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة قبالة منتجع سوتشي.
وتستخدم القوات الروسية قاعدة حميميم الجوية الواقعة على بعد 19 كيلومترا من محافظة اللاذقية، بموجب اتفاق مع الحكومة السورية وقعه الجانبان في أغسطس 2015، ينص على استخدام القوات الروسية للقاعدة إلى أجل غير مسمى.
- حقائق مذهلة عن برج مكة: الأضخم في المساحة وساعته الأكبر عالمياً.. وهذا ما تخفيه قمّته
- مصادر: تحصيل الرسوم الجديدة على المرافقين مع تجديد الإقامة
- 2.5 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي يضافون آلياً لـ حساب المواطن.. والدولة تمنحهم الدعم الأكبر
- وزير المالية: سنكشف أرقام الميزانية دورياً.. والعجز سيختفي في عام 2018
- مواطن ينفعل على وزير الصحة: أنت تمثل سلمان بن عبدالعزيز.. والربيعة مبتسماً: أبشر -فيديو
- المتهمون في رافعة الحرم ينتظرون البراءة بعد دفعهم بمصطلحات إنجليزية كـ Act of God
- صور: هذه هي السجون السعودية من الداخل
- الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود
- فيديو: رئيس الهيئات السابق يكشف عن عمليات التجسس والابتزاز التي تعرض لها
- وزير التعليم: العمل بأدلة الاختبارات والقبول التنظيمية والإجرائية الجديدة لهذا العام