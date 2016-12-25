رحجت مصادر في “الجوازات” ربط تحصيل الرسوم الجديدة على “المرافقين”، التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يوليو من العام المقبل، بتجديد “هوية المقيم”.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” إن إدارة الجوازات تنتظر حالياً وصول التعليمات الخاصة بآلية تحصيل الرسوم.
وكانت وثيقة “التوازن المالي” التي صدرت من وزارة المالية تضمنت فرض رسوم شهرية على المرافقين للعمالة الوافدة، فيما أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنها ستكون بحدود 100 ريال عن كل مرافق في بداية التطبيق، مؤكداً أن هذه الرسوم لا تشمل العمالة المنزلية.
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