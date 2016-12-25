أكد وزير المالية محمد الجدعان التزام وزارته بالكشف عن جميع أرقام الميزانية التي أعلنت الخميس الماضي، كاشفاً أن العجز في الميزانية سيختفي في عام 2018م وسيكون هناك فائض في عام 2019.
وأبان الوزير، وفقاً للحياة”، أن الوزارة ستعقد اجتماعاً دورياً مع المسؤولين والمهتمين بالاقتصاد للكشف عما حققه برنامج التوازن الاقتصادي..بحسب مزمز
وأضاف أن العجز في الميزانية سيختفي في العام المقبل 2018م وسيكون هناك بعض الفائض في عام 2019م، في حال تحققت أغلب الإصلاحات، فيما سيكون هناك فائض كبير في الميزانية خلال العام 2020م.
وتابع الجدعان، أن ذوي الدخل المحدود والمتوسط لن يتأثروا بالإصلاحات الاقتصادية، والتأثير سيطال من لا يستحقون الدعم فقط.
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