استمع وزير الصحة توفيق الربيعة خلال جولة تفقدية قام بها لمستشفيات محافظة القريات لعدد من شكاوى المواطنين الذين تكدسوا في ممرات وطرقات المستشفى، لعرض مطالبهم على الوزير..بحسب مزمز
ووثق مقطع فيديو متداول (السبت) أحد المواطنين وهو يقدم له شكواه بانفعال: ”إن فعلت خير تمثل الملك سلمان بن عبد العزيز وإن فعلت شر تمثل نفسك”، فيما اكتفى الربيعة بالابتسام في وجهه، مردداً: “أبشر”.
يشار إلى أن جولة الربيعة شملت مستشفى الملك فيصل، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى واستمع إلى عدد من المراجعين في أقسام الطوارئ والتنويم، كما قام بجولة شملت المراكز التخصصية للسكر والكلى.