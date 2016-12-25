تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” صورًا ترصد مقتل الإعلامية إيمان الصالحي اليوم بمنطقة الرفاع بطلق ناري في الرأس أدى إلى مقتلها في الحال، مؤكدين أن الجاني سلم الجاني نفسه للشرطة.
وأكدت مصادر عدم صحة الخبر المتداول، وأن الصور لسيدة بحرينية في العقد الثاني من عمرها قتلت بواسطة طلق ناري من سلاح شخصي أثناء قيادتها سيارتها برفقة ابنها بمنطقة الرفاع على شارع نون.
وأضاف المصدر بأن السيدة البحرينية تفاجأت بشخص اعترض طريقها مصوبًا مسدسه ليصيبها بطلقة نافذة على مستوى الرأس أرداها قتيلة في الحال بموقع الجريمة، ثم لاذ بالفرار وسلم نفسه لاحقًا لأحد مراكز شرطة الرفاع بحسب موقع المرصد.
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