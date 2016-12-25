أكد المتهمون في قضية «رافعة الحرم»، أن ما حدث في مكة المكرمة وأدى لسقوط الرافعة هو Act of God، وهو ما يترجم بـ«قضاء الله وقدره»، لاسيما وأن الظاهرة الجوية التي حدثت وما صاحبها من دوامات هوائية شديدة نادرة الوقوع لم يسبق أن حدثت من قبل بسبب التغيرات المفاجئة التي صاحبت تلك الظاهرة في يوم وقوع سقوط الرافعة.
وأفاد موقع «الرياض»، أن المتهمون دفعوا في القضية التي نتج عنها أكثر من ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة أكثر من ٢٣٨ من حجاج بيت الله الحرام، ببراءتهم من سقوط الرافعة باستخدام هذه المصطلحات «إنجليزية»، ولأول مرة، حيث قدم المتهمون مصطلحات مختصرة للمحكمة لإيضاح حقيقة سقوط الرافعة بحسب التقارير الفنية.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة ٨ أشهر.
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