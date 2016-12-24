كشف الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن العديد من المفاجآت عن الأوضاع الداخلية للهيئة خلال فترة رئاسته، قائلًا: «أن الجهاز كان مخترقاً من الإخوان ودعاة الفتنة».
وقال في لقاء ببرنامج «المختصر» على قناة «MBC»: «تعرضت للتجسس من أعز الناس علي وكان يحظى بثقتي، لكن اتضح أنه كان يتجسس علي في اجتماعاتي وخلواتي وفي مكتبي، لصالح من أوجعهم سوط الإصلاح»، مضيفاً: «هذا الشخص بدأ بعد ذلك في محاولة ابتزازه؛ ليمرر عليه أجندته الخاصة وينفذ ما يريده منه، حتى يجعل مني رئيس طرطور»، على حد قوله..بحسب مزمز
وأضاف: «هناك من أعضاء الهيئة من يأتي بعد الثانوية العامة مباشرة, فيلبس البشت, ويمتلك سلطة وصلاحية كاملتين, ويبدأ في جولاته الميدانية برفقة شرطي, ويأمر وينهي بصلاحية وفوضى مطلقة, ولذلك عملنا كثيرا على تحسين أداء الأعضاء الميدانيين, وإزالة الغلظة والشدة من تعاملهم, فكثفنا الدورات التربوية والمحاضرات».
وحدد الرئيس السابق للهيئة عدداً من المعايير التي أقرها إبان رئاسته لاختيار أعضاء الهيئة الميدانيين, ومنها تكوين لجان علمية في جميع الفروع لاستقبال جميع المتقدمين للعمل في الهيئة, وكذلك الرفع بأسمائهم إلى وزارة الداخلية بعد ذلك للتحقق من سجلهم الأمني.
وأشار إلى أن نصيحة الشيخ العلامة صالح الفوزان هي التي أثنته عن الفكرة بعد ذلك, كاشفاً أنه «كان عازماً على توظيف المرأة في الهيئة لو بقي في رئاستها».