قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، الإخوة والأخوات.. أعلن أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة اليوم عام 2017 في دولة الإمارات “عام الخير” .. توجيه خير من خليفة زايد الخير.
وأضاف قائلاً ” عام الخير يهدف لترسيخ المسئولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص لتؤدي واجبها تجاه الوطن .. وغرس المسؤولية الفردية في الشباب أيضا تجاه وطنهم”.
وتابع قائلاً “عام الخير هدفه خير المواطن وخير الوطن .. الهدف ترسيخ عطاء الأفراد والمؤسسات للمجتمع .. عطاء بلا مقابل كما أعطتنا الإمارات دوما بلا مقابل”.
وقال “عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئا استثنائيا للمجتمع .. ويساهم بفعالية في المسيرة التنموية لبلادنا”.
وأضاف هدفنا أن يعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتناسق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية ممكنة لمجتمع الإمارات، مضيفاً “نريد فتح أبواب التطوع التخصصي كل في مجاله .. والجهات الحكومية يمكن أن تستفيد من آلاف الساعات من تطوع الأفراد المتخصصين لخدمة وطنهم”.
وقال “الأمم المتحضرة هي أمم يرعى أفرادها بعضهم .. وتساهم مؤسساتها في رفعة مجتمعاتها .. ويعمل الجميع من أجل الجميع .. وهذا ما نريده في عام الخير”.
واختتم قائلاً “خليفة بن زايد ومحمد بن زايد دفعا بدولة الإمارات للمركز الأول عالميا العطاء .. هم فرسان الميدان والقدوات التي نريد ترسيخها في أجيال الإمارات”.