اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أدلة العمل الجديدة التي أصدرتها الإدارة العامة للاختبارات والقبول والمعدة من فرق عمل متخصصة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم.
إلى ذلك أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري أنه روعي في بنائها ما استجد من أنظمة تعليمية داخل المملكة وخارجها وقدرتها على تحقيق التكامل فيما تضمنته من ضوابط ومعايير ، وتوحيداً للإجراءت وفق مرونة تراعي مصالح الطلاب وتعزز جهود التحسين للعملية التعليمية..بحسبلجينيات
وأبان الدكتور الجابري اشتمال الأدلة على دليل نظم وإجراءات الاختبارات الذي يعنى بتنظيم مايخص الاختبارات وسيرها ومواعيدها وعمل اللجان والتعليمات النظامية لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة والرصد الإلكتروني للدرجات وتدقيقها في نظام»نور» وإخراج النتائج ، وضوابط اختبارات الطلاب ذوي الظروف الطارئة والمزمنة ومعالجة أوضاع الطلاب القادمين من الخارج والتحويل بين أنظمة التعليم وحالات الانقطاع عن الدراسة .
ودليل القبول والتسجيل الذي يتضمن قواعد قبول الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وأنظمته وبرامج التسجيل الإلكترونية في نظام «نور» وضوابط الانتقال بين المدارس وبين الأنظمة التعليمية ومعالجة قبول الطلاب ذوي الحالات الخاصة بما يكفل التعليم للجميع واستمراريته ومعالجة أي صعوبات تعيق ذلك، إضافة إلى دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية الذي تضمن معلومات محدثة عن الأنظمة التعليمية لمعظم دول العالم وضوابط واشتراطات معادلة الشهادات في التعليم العام وماتتطلبه من وثائق وتوثيق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال الجابري: «إن مايميز هذه المنظومة من الأدلة قدرتها على التكامل لتكون مرجعا للعمل في إدارات التعليم، وتوافرها بشكل متاح ضمن خدمات إلكترونية تيسر على المستفيدين إكمال ومتابعة طلباتهم إلكترونياً وفي أماكن إقامتهم سواء في التسجيل للقبول أو التقديم لخدمات المعادلات أو طلب إصدار الوثائق والشهادات»، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة لخدمة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم ونظامنا التعليمي.