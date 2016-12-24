رحبت الرئاسة الفلسطينية صباح اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه، واعتبرته “صفعة كبيرة” لسياسة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تعقيب على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الليلة الماضية، إن “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين”.
يشار إلى أنه لأول مرة منذ 36 عامًا، يتبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قرارا بإدانة الاستيطان، حيث صوتت أربعة عشرة دولة لصالح القرار، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
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