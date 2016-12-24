كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن تنظيم “داعش” الإرهابي ومؤيديه متورطون في 26% من العمليات الإرهابية التي استهدفت المملكة منذ عام 1422هـ، والبالغة 126 جريمة إرهابية.
وأوضح التركي خلال ندوة عن دور المملكة في محاربة الإرهاب ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب، أن بعض هذه العمليات الإرهابية استهدف القطيف والدمام، فيما كان نصيب المناطق الأخرى 36 جريمة إرهابية.
وأشار بحسب صحيفة “الرياض” إلى أن تلك الجماعات الإرهابية استغلت مآسي الدول الإسلامية وأبرزها سوريا؛ لجمع الأموال من أهل الخير واستغلالها في دعم العمل الإرهابي.
وأضاف قائلاً: “منذ تفجير المسجد النبوي لم يرتكب أي سعودي جريمة إرهابية لها علاقة بـداعش، باستثناء ما يحدث في الدمام والقطيف”، مبيناً أن مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة نجح في إعادة 85% من الموقوفين إلى حياتهم الطبيعية.