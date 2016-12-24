أثارت حركة قام بها لاعب الاتحاد محمد قاسم أثناء دخوله أرضية مباراة الرائد مساء (الجمعة) كثيرا من الجدل، فيما رد اللاعب على المنتقدين والمشككين.
وظهر قاسم وهو يقبل سبابته ويرفعها إلى جبينه أثناء هرولته لدخول الملعب، حيث أثارت اللقطة الجدل، بعدما افترض متابعون أنها قريبة من حركة رسم الصليب التي يقوم بها المسيحيون، فيما أكد آخرون أن الحركة عادية ولا شأن لها بحركة الصليب..بحسب حدث
ورد اللاعب على المنتقدين والمشككين، عبر مداخلة لـ “أكشن يا دوري”، قائلا إن الحركة تم فهمها بشكل خاطئ، وإنه لاعب سعودي ومسلم واسمه على اسم النبي، ولا يمكن أن يفعل ما تم افتراضه عنه، مازحا بأنه لن يقوم برفع يده مرة أخرى.