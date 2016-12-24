أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق.
ورد الجدعان على سؤال حول إمكانية استثناء الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية من الرسوم المقررة وفقاً لـ”المدينة”، بالتأكيد على مراعاة المملكة للظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تلك الدول، مبيناً أن هذا الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية، موضحاً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه.