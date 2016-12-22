ينتظر أن يشمل بيان الميزانية لهذا العام تفصيلاً للدين العام المحلي والخارجي وأدواته إضافة إلى مكتب إدارة الدين العام الذي تم إنشاؤه مؤخرا كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني..بحسب مزمز
كما تتضمن الميزانية الربح من النفط أي الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.
ويترقب المواطنون اليوم الخميس الإعلان الرسمي للميزانية للعام القادم 2017 والمتحقق فعليا في ميزانية 2016، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية منذ يومين عن المصطلحات التي سيشملها بيان الميزانية.
كما ستتطرق الميزانية لكفاءة الإنفاق وترشيد الإنفاق والخصخصة وإدارة المخاطر المتمثلة في العمليات والإجراءات المتبعة لتحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد والعمل على تخفيضها والسيطرة عليها.
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