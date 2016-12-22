صرح عمر طاهر برناوي المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة معلقا على شكوى العنف التى تقدم بها والد طالبة الابتدائي لجين المالكي- إن وزارة التعليم تشدد على عدم استخدام العنف بكافة أشكاله سواءً بدنيًا أو لفظيًا أو بالشد أو الدفع في البيئة التعليمية وتحت أي ظرف لما له من أثر سلبي على الجانب النفسي وانعكاساته غير المحمودة على التحصيل الدراسي للطالب متمنيا أن يتقدم ولي أمر الطالبة بشكواه -رسميا- للإدارة أو لمكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة وسوف تشكل لجنة لذلك بما يكفل حفظ حق الطالبة واتخاذ الإجراءات النظامية بعد الوقوف عليها من المشرفات المختصات.
وكانت الطالبة لجين زياد مشرف المالكي التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس قد شكت تعرضها لعنف جسدي ولفظي من قبل مرشدة طلابية مشيرة الى أن التقارير الطبية التى حصلت عليها من مستشفى الأنصار والوحدة الصحية أكدت معاناتها من ألم وتورم في أصبع إبهام اليد اليمنى وتمزق بأربطة الإبهام الأيمن وفقا لصحيفة “المدينة”.
وروى والد الطفلة زياد المالكي قصة العنف الذى تعرضت له ابنته: تعرضت ابنتي لعنف جسدي ولفظي من قبل المرشدة الطلابية بالمدرسة 122 الابتدائية في الحصة الثالثة حيث قامت المرشدة بسحب ابنتي من يدها بقوة من مكانها في الفصل ونزعتها نزعا إلى وسط الفصل وهزأتها لفظيا وأهانتها وأدخلت المرشدة الطلابية يدها في جيب مريول ابنتي وأخرجت من الجيب بعد أن مزقته مبلغ 260 ريالا -حسب زعمه- وقامت المرشدة بتوزيع هذا المبلغ على الطالبات في الفصل وعن المبلغ الكبير قال الوالد لقد أخذته ابنتي لتقدمه اشتراكًا شهريًا للوجبات في المقصف و 100 ريال جمعتها ابنتي من زميلاتها لأنها باعت عليهم (سلايم) في يوم البازار الذي عمل في المدرسة مثلها مثل بقية الطالبات و10 ريالات مصروفها اليومي.
من جانبها قالت الطفلة لجين : لقد كنت جالسة في الحصة الثالثة في الفصل ودخلت المرشدة الطلابية للفصل وسحبتني من فوق الكرسي بالقوة وأدخلت يدها في جيب المريوم وأخرجت الفلوس ووزعتها على الطالبات وهزأتني بكلام خلتني أبكي من ألم يدي وكلامها الجارح وخرجت من الفصل أبكي من ألم يدي وفلوسي إلي راحت ومنظر مريولي الممزق وزميلاتي إلي جالسين يضحكون عليه.