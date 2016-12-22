غرّد الداعية الداعية محمد العريفي، بصورة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» تجمعه بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال العريفي تعليقاً على الصورة: «كانت جلسة خاصة، وحوار عميق، مليء بالتفاؤل لمستقبل المملكة والعالم الإسلامي، والدعوة، والتحديات والخطط، مع الأمير محمد بن سلمان، شكر الله له».