نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان صحة الأنباء المتداولة عن إلغاء الصيدليات الحكومية وتخيير الموظفين بين العمل في شركات القطاع الخاص أو التقاعد.
وأكد المتحدث، وفقاً لـ”سبق”، أن الأنباء التي تحدثت عن إلغاء الصيدليات الحكومية غير صحيحة إطلاقاً، مبيناً أن ما حدث هو أن الوزارة أجرت تجربة محدودة في بعض مراكز الرعاية الأولية في الرياض.
فيما أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مازن الروقي أنه لا نية للاستغناء عن الصيادلة موضحاً أن إدخال النظام الإلكتروني في الصيدليات لا يعني تغييب دور الصيدلاني، إذ أن دور الصيدلاني محوري في العملية الدوائية، وتظل الحاجة لمختصي التخصصات الطبية قائمة.
وكانت مصادر قد ذكرت أمس أن وزارة الصحة قررت إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في بعض منشآتها الصحية ومراكز الرعاية الأولية، تمهيداً لتطبيق صرف الدواء للمرضى عن طريق القطاع الخاص على أن تتحمل الوزارة التكلفة، وذلك قبل أن ينفي المتحدث الرسمي للوزارة الأمر برمته.
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