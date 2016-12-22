أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض الشيخ عبدالله الناصر، عزم فرع الوزارة على تشكيل لجنة شرعية لعرض ما أفتى به أحد منسوبيها الداعية المعروف عبدالله السويلم “إمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود في غرب الرياض”، بعد أن ظهر عبر إحدى القنوات الفضائية، وأفتى حول أن زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر، ومحاسبته وفق النظام، والرفع بذلك إلى مقام الوزارة لطلب التوجيه والإجراء اللازم بحقه. وبين الناصر أن فتوى “السويلم” إذا كانت من منبر المسجد الذي يخطب فيه لتمت محاسبته مباشرة، من خلال المراقبين، والرصد المستمر للخطباء عبر منابرهم وفقا لصحيفة “الوطن”.
وأبان الناصر أن هناك آلية واضحة ومتابعة مستمرة لأي خطيب أو داعية مخالف، مشددا على أن كل مخالفة يتخذ بحقها الإجراء اللازم، أما الأشخاص من غير منسوبي الوزارة فتتولاهم الجهات الرقابية الأخرى. وأضاف “القلة من منسوبي الوزارة يخالفون، ونستدعي كل مخالف منهم، وبعد اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، يرجع للحق ويستجيب، وقل أن نجد مخالفا على المنبر أو من الدعاة الرسميين”.
وشدد الناصر على أنه لا يمكن أن يخالف شخص قواعد العمل وأخلاقياته بدون محاسبة الوزارة له، ولم يكشف الناصر عن أعداد الأشخاص الذين تمت معاقبتهم أخيرا، بسبب مخالفات شرعية أو فتاوى شاذة، إلا أنه أوضح أن طي القيد قد يكون عقوبة من لا يتجاوب مع الوزارة.
يذكر أن الداعية عبدالله السويلم في الإعلام المصري عبر قناة دريم مع الإعلامي وائل الإبراشي حيث حاول تبرير بعض آرائه الجدلية، فنفى أن يكون المقصود من حديثه السابق تهوين جريمة زنا المحارم، وقال في اتصال هاتفي لقناة دريم الفضائية، التي فتحت النقاش حول حديثه في برنامج العاشرة، إن زنا المحارم من أخطر الجرائم، وإن المقصود من المقارنة تعظيم شأن الصلاة عموماً وصلاة الفجر خصوصاً، وعبر عن أسفه أن يخرج البعض الكلام من سياقه، إثر سؤال آخر عن فتواه بأن الرجل كله عورة عدا الوجه والكفين .
وقد انفعل مقدم البرنامج وائل الإبراشي على الفوزان وترديده عبارات (ارحمونا من هذه الفتاوى)، إلا أن السويلم كان هادئاً وعبر عن أسفه أن يتبنى البعض فهماً مغلوطاً ويشيعه، برغم أنه كان حسن النية عند إطلاقه موعظته في قناة بداية، ولم يقصد مكافأة من يصلي الفجر بتسويغ زناه بمحارمه.