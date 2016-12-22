أبلغ مقيم يمني الجنسية، الجهات الأمنية بجدة، عن اختفاء ابنيه منذ الإثنين الماضي، عقب خروجهما من منزلهما بمدائن آل فهد.
وأوضح المقيم عبده الأهدل، وفقاً لما أوردته “سبق”، أن ابنيه سامر (14عاماً) وسالم (12 عاماً) اختفيا؛ بسبب شعورهما بالخوف من إيقاع العقاب بهما لقيامهما باللهو بسيارته والتسبب في حادث بسيط بها.
وبيّن الأهدل أن الطفلين خرجا عصر الإثنين الماضي من منزلهما بمدائن آل فهد بجدة، وقاما بسرقة مفاتيح سيارته والخروج بها دون علمه، وعقب تعرض السيارة لحادثة بسيطة قاما بإرجاعها إلى المنزل في الساعة الخامسة مساءً ووضع المفاتيح في مكانها، ومن ثم الهرب سريعاً من المكان خوفاً من العقاب.
وأشار إلى أن صديقًا له أبلغه برؤيته لهما أمام مسجد بأحد الأسواق، حيث بررا وجودهما بأداء صلاة المغرب ليختفيا تماماً من المكان بعدها.
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